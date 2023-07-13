Chery начала производство электрокроссовера eQ7

Компания Chery начала производство нового электрического кроссовера eQ7. В продажу на китайском рынке новинка поступит в конце нынешнего года по цене от 150 тыс. юаней (около 1,9 млн рублей по текущему курсу).

Как пишет «Газета.Ru», Chery eQ7 стала первой моделью, построенной на новой алюминиевой платформе, которая имеет структуру полой рамы из алюминиевого сплава. Это снижает вес каркаса на 30%, что положительно отразится на запасе хода. Среднеразмерный кроссовер имеет следующие габариты: 4675 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1660 мм в высоту при колесной базе 2830 мм.

Chery eQ7 оснащен электромотором мощностью 211 л.с., литий-железо-фосфатной батареей и может развивать скорость до 180 км/ч. На одном заряде электрокроссовер способен проехать до 512 км.

В салоне Chery eQ7 установлен блок, объединяющий виртуальную приборную панель и дисплей мультимедиа. В оснащение модели, помимо прочего, входят атмосферная подсветка с 64 цветами, система фильтрации воздуха, сиденья с подогревом, массажем и вентиляцией. Водителю будут доступны около 20 функций помощи при вождении.

Фото: Chery