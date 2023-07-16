Стало известно, сколько внедорожников TANK 500 продано в России

Внедорожник TANK 500 появился на российском рынке несколько месяцев назад и в 1 полугодии 2023 года был реализован в количестве 816 единиц. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Напомним, что официальные продажи этой модели стартовали в апреле. Сегодня TANK 500 предлагается покупателям с полным приводом, 3-литровым бензиновым мотором (299 л.с.) и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Порядка половины (46%) реализованных «пятисотых танков» пришлось на Центральный ФО, что составляет 372 экземпляра. Если же рассматривать региональную разбивку, то здесь вполне ожидаемо лидирует Москва, где было продано 186 внедорожников TANK 500. Санкт-Петербург – на втором месте (108 шт.), Московская область – на третьем (82 шт.). В ТОП-5 также вошли Воронежская и Нижегородская области (48 и 35 шт.). В каждом из оставшихся субъектов РФ было реализовано менее 30 таких автомобилей.

Более подробная информация о внедорожнике TANK 500 содержится в нашем специальном материале, с которым можно ознакомиться в разделе «Шоу-рум».

Также эксперты сайта «Цена Авто» выяснили, что в июле подорожали обе модели TANK, представленные на российском рынке. Об этом читайте здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: TANK