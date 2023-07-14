Кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max получит полный привод в России

Российские дилеры Chery в ближайшее время начнут продажи новой версии кроссовера Tiggo 7 PRO Max AWD. Состав комплектаций и стоимость полноприводной модификации модели будут объявлены ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Система полного привода для Tiggo 7 PRO Max разработана Chery совместно с немецким концерном ZF Friedrichshafen AG. Она обладает интеллектуальным управлением: время отклика подключения находится в пределах 0,1 сек., а перераспределение крутящего момента до 50% в пользу задних колес происходит с точностью ±10%. Система полного привода имеет 6 режимов движения: эко, комфорт, спорт, снег, грунт, 4x4, а также позволяет штурмовать подъемы с максимальным уклоном в 45%.

Под капотом Tiggo 7 PRO Max AWD установлен турбированный двигатель 1.6T GDI мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT. Разгон до 100 км/ч занимает у подноприродного кроссовера 10,2 сек. Расход топлива в смешанном режиме не превышает 7,7 л на 100 км. Производитель допускает использование бензина с 92 октановым числом.

Салон Tiggo 7 PRO Max AWD отличает кожаная обивка, эргономичные сиденья с вентиляцией, электрорегулировками, с памятью и упором спины в двух плоскостях. Полный «зимний» пакет, помимо прочего, включает обогрев форсунок и функции автоотпотевания и обогрева лобового стекла. Стоит также отметить боковые зеркала с электрорегулировками, памятью и функцией автоматического складывания после выключения двигателя, а также электрический ручник с функций AutoHold. За атмосферу в салоне отвечает двузонный климат-контроль, система контроля качества воздуха AQS и атмосферная подсветка интерьера с бесступенчатым изменением цвета.

Напомним, кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max, который поступил в продажу в январе 2023 года, недавно получил новую базовую комплектацию Elite. Она снизила его стартовый ценник на 130 тыс. рублей – до 2 млн 759 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery завершила продажи в России компактного кроссовера Tiggo 4, поскольку покупатели отдают предпочтение технологичной версии модели – Tiggo 4 PRO. Между тем, модельный ряд Chery в нашей стране пополнил бизнес-седан Chery Arrizo 8, который уже доступен к покупке у официальных дилеров. Осенью в нашей стране появится гибридный кроссовер Tiggo 7 PRO e+, а в следующем году – седан Arrizo 8 e+. Кроме того, в конце 2023-го или в начале будущего года на российском рынке ожидается флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.

Фото: Chery