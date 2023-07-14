Рынок автомобилей с пробегом в 1 полугодии вырос на 27%

За прошедшие полгода россияне приобрели 2,75 млн легковых автомобилей с пробегом. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это более чем на четверть (+26,8%) превышает результат января – июня 2022-го.

Что касается итогов первого летнего месяца, то за этот период жители нашей страны стали обладателями почти 502 тыс. подержанных машин. При этом июньский результат оказался идентичен майскому. Таким образом, уже второй месяц подряд в России продается более полумиллиона б/у автомобилей.

Также эксперты агентства отмечают, что российский вторичный рынок растет уже шестой месяц подряд. Так, в июне он вырос на 42,2%. Рост рынка как по месяцу, так и по полугодию во многом связан с низкой сравнительной базой прошлого периода, которая сформировалась уже после начала СВО. Для сравнения: если в 1 квартале 2023 года рынок автомобилей с пробегом вырос только на 10%, то во 2-м квартале – сразу на 45%. И если обычно 2 квартал в объемах оказывается, как правило, больше 1-го, то в прошлом году было наоборот.

Марочная и модельная структуры вторичного рынка РФ и в июне, и за 6 месяцев не отличаются. Лидирует тут LADA с долей свыше 20%. На втором месте находится Toyota, за которой следуют Kia, Hyundai и Nissan. Самым же популярным легковым автомобилем с пробегом в стране остается Ford Focus, который опережает LADA 2114, Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Corolla. Более подробная информация содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: АВТОСТАТ