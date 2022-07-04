Выпуск электромотоциклов Aurus Merlon может начаться в 2024 году

В России появится первый отечественный электромотоцикл, причем премиальный – под брендом Aurus. Модель Merlon уже разработана и поступит в серийное производство, по предварительным данным, в 2024 году, сообщили в научном центре «НАМИ».

Как пишет газета «Коммерсант», мощность электродвигателя Aurus Merlon составляет 190 л.с. До 100 км/ч электромотоцикл будет разгоняться меньше чем за четыре секунды. Максимальная обещанная скорость – около 200 км/ч. Полного заряда батареи должно хватить на 200 км при температуре до -25 градусов.

Aurus Merlon получит антиблокировочную и антипробуксовочную системы, подогрев руля и ручек, регулировку ветрового стекла, сенсорную приборную панель и функцию быстрой зарядки. Как заявляет производитель, до 80% комплектующих для Aurus Merlon будут производить в России. На мощностях «НАМИ» разработаны, в частности, батареи и некоторые элементы кузова.

Как ранее сообщал агентству «ТАСС» генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров, производство небольшой серийной партии минивэнов Aurus Arsenal планируется начать в 2024 году. Согласно ОТТС на премиальный минивэн Aurus Arsenal, опубликованному ранее в открытой базе Росстандарта, длина модели составляет 5980 мм, а ширина – 2020 мм. Размер колесной базы равен 3550 мм. Посадочная формула у машины 2 + 2 + 2 + 2. Полноприводный минивэн получил гибридную силовую установку на базе 4,4-литрового бензинового наддувного двигателя V8, действующего вместе с компактным электрическим агрегатом и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная мощность агрегатов – 600 л.с.

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU