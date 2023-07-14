Представлены новые коммерческие автомобили на базе моделей LADA | АВТОСТАТ

Представлены новые коммерческие автомобили на базе моделей LADA

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Тольяттинское ателье спецавтомобилей «ПВР» начало продажи линейки коммерческих автомобилей на базе моделей LADA. Продуктовая гамма компании на сегодняшний день состоит из трех семейств, которые носят наименования «Мул», «Бизон» и «Лань».

Как пишет Drom.ru, PVR-235710 «Мул» представляет собой полурамную LADA Niva Legend с однорядной кабиной и усиленным шасси. Автомобиль оснащен стандартным для «Нивы» 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 81 л.с., но в качестве опции доступен мотор увеличенного объема (1,8 л).

«Мул» доступен в следующих конфигурациях: стандартный бортовой грузовик, удлиненный бортовой грузовик, седельный тягач и промтоварный фургон.

Стандартная бортовая модификация подразумевает колесную базу 3350 мм и грузовую платформу 2600 мм, общая габаритная длина грузовика – 5350 мм. В этой версии внутренняя длина бортовой надстройки составляет 2550 мм, ширина – 1640 мм, высота – 400 мм.

Удлиненная версия имеет колесную базу 3650 мм и грузовую платформу 3100 мм, общая длина машины – 5850 мм. Внутренняя длина надстройки увеличена на 500 мм – до 3050 мм, ее ширина и высота не отличаются от исходной версии.

В обоих случаях борта откидываются и демонтируются с трех сторон – это помогает при загрузке/разгрузке, а также при перевозке негабаритной поклажи. Грузоподъемность бортового «Мула» достигает 800 кг. Цена PVR-235710 составляет от 1,5 млн рублей.

Тягач на базе «Мула» имеет колесную базу 2850 мм и седельно-сцепное устройство. Под такой вариант «ПВР» изготавливает специальный полуприцеп. В качестве опции для тягача можно заказать и съемную бортовую платформу длиной 2,2 м. Также доступна задняя пневмоподвеска. Грузоподъемность составляет 800 кг, цена – от 1 млн 350 тыс. рублей.

У «промтоварного» «Мула» колесная база 2850 мм и надстройка-фургон с боковой дверью и распашными дверцами в корме. Задняя подвеска рессорная или на пневмобаллонах. Цена – от 1 млн 450 тыс. рублей.

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«Бизон» – это модифицированная версия бортового «Мула», с внедорожными колесами размерности 235/65 R15 и оригинальным обвесом кузова с массивными расширителями арок, отформованными из тисненного черного пластика. Цена – от 1,6 млн рублей.

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Переднеприводный полурамный грузовик PVR-235700 «Лань» выполнен на базе LADA Granta. Семейство включает четыре модификации: стандартный бортовой грузовик, удлиненный бортовой грузовик, седельный тягач и изотермический фургон.

Колесная база бортовой «Лани» составляет 3250 или 3500 мм, длина платформы – 2600 или 3100 мм, габаритная длина машины – 5200 или 5700 мм соответственно, грузоподъемность – до 800 кг. Надстройка с трех сторон имеет откидывающийся механизм, борта также можно демонтировать. Цена бортовой «Лани» составляет от 1,4 млн рублей.

Изотермический фургон устанавливают на шасси с колесной базой 3200 м. Внутренние размеры надстройки (д/ш/в) составляют 2600, 1510 и 1300 мм, стенки выполнены из сэндвич-панелей, помимо задних распашных дверей есть боковая. Стоимость изотермической «Лани» – от 1 млн 650 тыс. рублей.

Седельный тягач «Лань» выполняется на базе грузовика с расстоянием между осями колес – 2850 или 3250 мм, он комплектуется седельно-сцепным устройством. За отдельную плату – полуприцеп и съемная бортовая платформа. Цена Гранты-тягача – от 1 млн 350 тыс. рублей. В базовой конфигурации машина имеет 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 л.с., за доплату доступен 1,8-литровый мотор повышенной мощности.

Фото: Drom.ru

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазлегкие коммерческие автомобилиновинкиспецавтомобилиladalada grantalada niva legend

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