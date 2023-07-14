Представлены новые коммерческие автомобили на базе моделей LADA

Тольяттинское ателье спецавтомобилей «ПВР» начало продажи линейки коммерческих автомобилей на базе моделей LADA. Продуктовая гамма компании на сегодняшний день состоит из трех семейств, которые носят наименования «Мул», «Бизон» и «Лань».

Как пишет Drom.ru, PVR-235710 «Мул» представляет собой полурамную LADA Niva Legend с однорядной кабиной и усиленным шасси. Автомобиль оснащен стандартным для «Нивы» 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 81 л.с., но в качестве опции доступен мотор увеличенного объема (1,8 л).

«Мул» доступен в следующих конфигурациях: стандартный бортовой грузовик, удлиненный бортовой грузовик, седельный тягач и промтоварный фургон.

Стандартная бортовая модификация подразумевает колесную базу 3350 мм и грузовую платформу 2600 мм, общая габаритная длина грузовика – 5350 мм. В этой версии внутренняя длина бортовой надстройки составляет 2550 мм, ширина – 1640 мм, высота – 400 мм.

Удлиненная версия имеет колесную базу 3650 мм и грузовую платформу 3100 мм, общая длина машины – 5850 мм. Внутренняя длина надстройки увеличена на 500 мм – до 3050 мм, ее ширина и высота не отличаются от исходной версии.

В обоих случаях борта откидываются и демонтируются с трех сторон – это помогает при загрузке/разгрузке, а также при перевозке негабаритной поклажи. Грузоподъемность бортового «Мула» достигает 800 кг. Цена PVR-235710 составляет от 1,5 млн рублей.

Тягач на базе «Мула» имеет колесную базу 2850 мм и седельно-сцепное устройство. Под такой вариант «ПВР» изготавливает специальный полуприцеп. В качестве опции для тягача можно заказать и съемную бортовую платформу длиной 2,2 м. Также доступна задняя пневмоподвеска. Грузоподъемность составляет 800 кг, цена – от 1 млн 350 тыс. рублей.

У «промтоварного» «Мула» колесная база 2850 мм и надстройка-фургон с боковой дверью и распашными дверцами в корме. Задняя подвеска рессорная или на пневмобаллонах. Цена – от 1 млн 450 тыс. рублей.