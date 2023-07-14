В России появился пикап Maxus T90 за 4,5 млн рублей

На российском авторынке появился пикап Maxus T90, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 4,5 млн рублей, пишет «Российская газета».

Пол капотом автомобиля установлен 2,0-литровый турбодизель мощностью 218 л.с. (500 Нм), который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и системой подключаемого полного привода. Рамное шасси – с пружинной двухрычажкой спереди и задним неразрезным мостом на рессорах. Заявленный дорожный просвет составляет 220 мм.

Напомним, бренд Maxus принадлежит китайскому автоконцерну SAIC. Пикап T90 имеет только модификации с полноценной четырехдверной кабиной. Внутри – цифровая приборная панель, электронный «ручник», селектор АКП в авиационном стиле, кнопка запуска двигателя, кожаный салон, электропривод передних сидений, люк и камеры кругового обзора.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», один из дилеров привез в Россию пикап Foton Tunland, который официально в нашу страну пока не поставляется. Стоимость модели составляет 8 млн 299 тыс. рублей. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый двигатель мощностью 238 л.с., который работает в сочетании с «автоматом».

Фото: www.autohome.com.cn