Changan представит новый лифтбек Qiyuan A07

Китайский автопроизводитель Changan разработал новый лифтбек Qiyuan A07, премьера которого состоится 20 июля. О сроках начала продаж новинки в Китае пока не сообщается.

Как пишет «Газета.Ru», Changan Qiyuan A07 представляет собой электромобиль, построенный на платформе EPA 1. Модель имеет следующие габариты: 4905 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1480 мм в высоту.

Лифтбек будет оснащаться единственным электромотором на задней оси. Мощность двигателя составляет 258 л.с. Также будет доступна другая версия – последовательный гибрид. Он имеет тяговый электромотор мощностью 218 л.с. Под капотом установлен бензиновый мотор объемом 1.5 л, который предназначен для подзарядки аккумулятора.

Стоит отметить, на сегодняшний день Changan является обладателем самого широкого модельного ряда в России. В гамме бренда уже представлены 13 моделей, относящихся к различным сегментам. Напомним, с начала года у российских дилеров Changan появились лифтбек UNI-V, флагманский кроссовер CS95, купе-кроссоверы CS85 и UNI-T, седаны Alsvin и Eado Plus, а также пикап бизнес-класса Hunter Plus. А недавно компания Changan представила новый среднеразмерный седан Lamore, который станет уже 14-й моделью в портфеле бренда в России.

Фото: Changan