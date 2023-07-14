АЗ «Урал» представил гибридный автомобиль нового поколения

Автомобильный завод «Урал» представил гибридный автомобиль нового поколения с унифицированной модульной платформой. Заряд экологичной и бесшумной машины осуществляется от батареи, а общего запаса электроэнергии хватает не менее чем на 500 км, сообщает пресс-служба предприятия.

Кроме того, тяговые аккумуляторные батареи с инновационной системой контроля высоких температур и терморегуляцией гарантируют безопасность при эксплуатации. Длительный срок службы возможен даже при минусовых температурах до -45 градусов. Машина уже успешно прошла предварительные ходовые испытания и после сертификации будет направлена в опытную эксплуатацию. В рамках развития эко-проектов на АЗ «Урал» планируется создание еще двух продуктов с нулевым углеродным следом – это полностью электрический и водородный автомобили. Начало их производства запланировано на конец 2025 года.

Напомним, в августе прошлого года автозавод «Урал» представил прототип полностью автономного грузового автомобиля, построенного на шасси «Урал-432067-73» с колесной формулой 4х4. Такая машина может развивать скорость до 80 км/ч, преодолевать различные препятствия, включая брод глубиной 70 см, запас хода составляет 800 км. Особенностями беспилотника является то, что управление им может осуществляться как дистанционно, посредством пульта управления, так и в автономном режиме по заранее определенной оператором траектории. Он может найти применение в условиях, недоступных для людей, при различных видах исследований, испытаний, для доставки грузов и необходимого оборудования, в местах повышенного радиоактивного или химического загрязнения.

Как сообщал ранее генеральный директор АЗ «Урал» Павел Яковлев, серийный выпуск беспилотных автомобилей предприятие планирует начать в 2023 году. По его словам, образец беспилотного автомобиля успешно прошел испытания на одном из предприятий Магнитогорского металлургического комбината (ММК), который планирует закупку таких машин.

Фото: АЗ «Урал»