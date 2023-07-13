Стали известны цены на премиальные автомобили Hongqi | АВТОСТАТ

Стали известны цены на премиальные автомобили Hongqi

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Стали известны цены на премиальные автомобили Hongqi

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На сайтах некоторых российских дилеров Hongqi появились цены на все четыре модели бренда, старт продаж которых в России ожидается уже в ближайшее время.

Как пишет портал «Автоновости дня», самой доступной моделью Hongqi на российском рынке станет переднеприводный седан H5 с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 218 л.с. – его стоимость составит от 4 млн 490 тыс. рублей. Кроссовер HS5 с тем же мотором, форсированным до 224 л.с., и полным приводом, стоит от 4 млн 990 тыс. рублей.

Единственный «гибрид» в линейке – флагманский седан H9 – предлагается по цене от 7 млн 490 тыс. рублей. Он комплектуется гибридной силовой установкой мощностью 245 л.с., состоящей из 2,0-литрового турбодвигателя, 48-вольтового стартер-генератора и 7-ступенчатой роботизированной коробки передач с двойным сцеплением. Премиальный седан также отличают подвеска с интеллектуальной системой управления амортизаторами, задний привод, скрытые наружные дверные ручки, системы помощи водителю, двухцветный дизайн кузова.

Самой дорогой моделью Hongqi в России станет электрический кроссовер E-HS9, который оценен минимум в 9 млн 490 тыс. рублей. Он оборудован двухмоторной силовой установкой с общей отдачей 551 л.с., и полным приводом. Время разгона до 100 км/ч – 4 секунды. Запас хода составляет 510 км (цикл NEDC), сверхбыстрая 10-минутная зарядка позволяет проехать 100 км. Конструкция машины включает в себя регулируемую пневмоподвеску с интеллектуальной системой управления амортизаторами. В отделке используются высококачественные материалы, автомобиль также оснащен системой контроля качества воздуха в салоне, 10 подушками безопасности, матричными светодиодными фарами.

Фото: Hongqi

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиценыпремиум-маркикитайские автомобилиhongqi

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