Стоимость обслуживания автомобилей в России выросла на 21%

Техобслуживание автомобилей в России с января по май 2023 года подорожало на 21%, рассказали «Российской газете» дилеры. В то же время дефицит запчастей и расходников наблюдается только в сегменте премиальных машин.

Как заявил директор по сервису автомобильного маркетплеса Fresh Александр Носко, из-за волатильности курса валют и регулярного роста цен на логистические услуги, стоимость запчастей может увеличиться к концу года в 2 - 5 раз в зависимости от политики ценообразования производителей и количества участников логистической цепочки.

В свою очередь, директор по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов говорит, что сейчас тренды в обслуживании автомобилей следующие: ремонт узлов и агрегатов, использование неоригинальных запасных частей, использование аналогов, использование контрактных и бывших в употреблении запчастей.

Напомним, ранее российские автосервисы пожаловались на нехватку деталей для автомобилей китайского производства. Дефицит касается прежде всего новых для российского рынка марок, к которым относятся, например, Jetour, Dongfeng, TANK. По словам участников отрасли, склады станций техобслуживания заполнены ими лишь на 20 - 30%. Препятствием для стабильного ввоза запчастей стала, в частности, перегруженность железнодорожных путей, считают эксперты. Впрочем, в РЖД заверили, что 98% грузов доставляются в срок. На сроках и качестве ремонта китайских машин также может сказываться специфика китайских автопроизводителей - они не всегда сообщают об изменениях в конструкции, поэтому закупленные детали зачастую не подходят.

Фото: АВТОСТАТ