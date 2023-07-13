«Москвич» передал Росгвардии 100 автомобилей

Правительство Москвы передало Росгвардии 100 автомобилей «Москвич», на которых сотрудники ведомства будут патрулировать улицы столицы и выезжать на экстренные вызовы. Специальное оборудование машин для Росгвардии включает цветографическую оклейку, сигнальную громкоговорящую установку и специлизированную систему наблюдения, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы. Как отмечается, одним из главных факторов в выборе кроссоверов «Москвич» стала доступность производственных мощностей завода в столице, поскольку активная эксплуатация автомобилей подразумевает необходимость своевременного обслуживания техники.

Напомним, в июне завод «Москвич» передал партию из 10 кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3» сотрудникам Госавтоинспекции Московской области и Ставропольского края. В ближайшее время автомобили «Москвич» также получат автоинспекторы в Москве, Казани, Краснодаре и Красноярске. Все машины укомплектованы специальным оборудованием для дорожно-патрульной службы: сигнальной громкоговорящей установкой, специализированным комплексом видеонаблюдения, спутниковой навигационной системой «ГЛОНАСС» для спецавтомобилей, радиостанцией и другим необходимым оборудованием.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Москвич» выпустил более 11 тыс. автомобилей с момента запуска производства в ноябре прошлого года. Напомним, в ноябре 2022 года автомобильный завод «Москвич» запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3», а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e». Следующей моделью «Москвич» станет лифтбек «Москвич 6», который поступит в продажу в сентябре 2023 года. Кроме того, до конца 2023 года планируется запустить производство нового среднеразмерного кроссовера «Москвич 5».

Фото: пресс-служба правительства Москвы