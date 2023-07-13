Программы льготных автокредитов в России продлят на 2024 год

Программы льготного автокредитования будут продлены в 2023 году и сохранятся в 2024 году. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров, добавив, что для этого планируется предусмотреть дополнительное финансирование.

В свою очередь, первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что финансирование программ льготного автокредитования в РФ будет пересмотрено после анализа дополнительных доходов от индексации утильсбора на автомобили, это произойдет ближе к осени.

Напомним, на 2023 год на соответствующие программы из бюджета было выделено 5 млрд рублей. В марте Минпромторг объявил о перераспределении средств внутри действующего лимита, продлив таким образом действие программ без выделения дополнительных средств. В настоящее время программа льготного автокредитования продолжает действовать для групп граждан, наиболее остро нуждающихся в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в Специальной военной операции, а также членов их семей.

Согласно условиям программы, субсидируемая из федерального бюджета скидка составляет до 20% от стоимости автомобиля, а для машин, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. По льготным автокредитам доступны все модели УАЗ, LADA, ГАЗ, китайский кроссовер Haval Jolion стоимостью до 2 млн рублей. Скидка на все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке, для всех категорий заемщиков составляет 25% от стоимости автомобиля, но не более 625 тыс. рублей.

Фото: АВТОСТАТ