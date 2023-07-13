Электрокроссовер Evolute i-SKY стал доступен для предзаказов в России

Российские дилеры Evolute начали прием предзаказов на новый электрический кроссовер i-SKY, который будет производиться на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Стоимость новинки составляет от 3 млн 990 тыс. рублей с учетом субсидии в рамках программ господдержки, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Габаритная длина Evolute i-SKY составляет 4565 мм при колесной базе в 2715 мм. Спортивную внешность модели подчеркивают стремительные линии кузова, зауженные фары и яркие оранжевые молдинги.

Электромобиль оснащен высокотехнологичным синхронным двигателем с постоянными магнитами и жидкостным охлаждением, развивающим максимальную мощность 204 л.с., а пиковый крутящий момент составляет 340 Нм. Емкость тяговой батареи – 85,9 кВт-ч, а время быстрой зарядки аккумулятора до 80% составляет не более 45 минут. В рамках испытаний на запас хода по циклу WLTP электрокроссовер достиг показателя в 511 километров на одном заряде.

Evolute i-SKY ускоряется до первой «сотни» с места за 8,6 секунды, а его максимальная скорость развивается до 180 км/ч. Для различных условий эксплуатации предусмотрено несколько режимов движения: экономичный, комфортный и спортивный. Кроме того, в режиме «кемпинг» пользователи могут подключать внешние бытовые устройства для питания от электрокара через обычную розетку на 220 В.

Evolute i-SKY оснащен светодиодной оптикой с несколькими вариантами анимации при зарядке и приближении владельца. В число теплых опций для российского рынка входят: подогрев передних и задних сидений, форсунки стеклоомывателя с электрообогревом и автономный отопитель салона, доступный опционально. Передние сиденья имеют регулировки с электроприводом: водительское настраивается в 10 различных направлениях, пассажирское – в четырех. Также кресло водителя оборудовано памятью настроек, вентиляцией и функцией точечного массажа. Второй ряд сидений складывается в соотношении 60:40.

Вокруг водителя создана максимально эргономичная среда – рулевое колесо с электроусилителем регулируется по вылету и высоте, цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 10,25 дюйма демонстрирует всю необходимую информацию, рядом на передней панели предусмотрен эргономичный держатель для смартфона и несколько разъемов для подзарядки гаджетов. Управление мультимедийно-развлекательным комплексом с шестью динамиками осуществляется через сенсорный экран.

Помимо шести подушек безопасности, включая боковые и шторки безопасности, Evolute i-SKY оснащен камерой кругового обзора 360° и системами электронных помощников. В частности, имеются ассистенты предупреждения о фронтальном столкновении, при экстренном торможении, движении на склоне и смене полосы следования. Также i-SKY оснащен функцией определения усталости водителя, мониторингом объектов в «слепых» зонах, а также системами, предупреждающими об автомобилях при перекрестном движении задним ходом и приближении пешеходов.

Напомним, Evolute стал первым отечественным брендом электромобилей, чье производство стартовало на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в сентябре 2022 года. В настоящее время на рынке представлены две модели электрокаров Evolute – седан i-PRO и кроссовер i-JOY. Помимо Evolute i-SKY, в третьем квартале 2023-го «Моторинвест» начнет производство электрокроссовера Evolute i-JET, а также семиместного минивэна i-VAN. Таким образом, на липецком предприятии планируется выпускать пять электрических моделей Evolute. При этом в компании «Моторинвест» изучают возможность расширения модельного ряда в сторону гибридов, поскольку рынок электромобилей в России пока недостаточно развит, а гибридные машины являются переходными между ДВС и электротранспортом.

По данным АО «ППК», в первом полугодии 2023 года на регистрационный учет встало 863 электрокара Evolute, а совокупный объем реализации моделей Evolute с момента выхода на рынок достиг 1115 экземпляров.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ