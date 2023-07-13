Российский завод Haval в 2023 году планирует выпустить около 100 тысяч автомобилей

Завод Haval в Тульской области в 2023 году планирует выпустить около 100 тыс. автомобилей, что почти в 2,5 раза превысит показатель прошлого года. Об этом агентству «ТАСС» сообщил министр промышленности и торговли региона Вячеслав Романов. По его словам, в конце текущего года планируется к открытию завод по производству двигателей, что увеличит уровень локализации производства автомобилей Haval, который на сегодняшний день составляет порядка 30%.

В свою очередь, в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус» агентству «АВТОСТАТ» заявили, что производственный план, а также планы по запуску производства новых моделей в компании не раскрывают. При этом отмечается, что гибкая производственная система позволяет Haval адаптировать объемы производства под текущий спрос на рынке.

В настоящее время модельный ряд Haval на российском рынке включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерный кроссовер Dargo, а также рамный внедорожник H9, которые выпускаются на заводе компании в Тульской области. Кроме того, в нашу страну официально импортируются внедорожная версия кроссовера Haval Dargo X и новый среднеразмерный кроссовер M6, который поступил в продажу в июле этого года.

Фото: Haval