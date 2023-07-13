Renault обновила кроссовер Arkana для Европы

Компания Renault представила обновленный кроссовер Arkana для европейского рынка. Эта версия выпускается в Южной Корее (там она продается под названием Samsung XM3) и поставляется в ряд стран, в том числе, Австралию, Новую Зеландию, Японию, Израиль и др. Производство новинки уже стартовало в Южной Корее, а до европейских дилеров автомобили доберутся к осени нынешнего года. Стоит отметить, что после рестайлинга стартовая стоимость модели снизилась и теперь составляет от 31 тыс. евро против 32,5 тыс. за дореформенный вариант.

Как пишет портал Motor.ru, изменения в экстерьере обновленной Arkana сводятся к новой радиаторной решетки с ромбовидным паттерном и модернизированному логотипу Renault – он стал двухмерным и расположен на матовой вставке. Хрома в декоре стало значительно меньше, а затемненных элементов – больше.

Также были пересмотрены комплектации: на смену исполнениям RS Line и E-Tech Engineered пришла версия Esprit Alpine. Такой кроссовер получил 19-дюймовые диски, спойлер и нефиксируемый селектор трансмиссии. Появился и новый вариант отделки салона – с синими акцентами и замшей.