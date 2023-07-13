Renault обновила кроссовер Arkana для Европы

Компания Renault представила обновленный кроссовер Arkana для европейского рынка. Эта версия выпускается в Южной Корее (там она продается под названием Samsung XM3) и поставляется в ряд стран, в том числе, Австралию, Новую Зеландию, Японию, Израиль и др. Производство новинки уже стартовало в Южной Корее, а до европейских дилеров автомобили доберутся к осени нынешнего года. Стоит отметить, что после рестайлинга стартовая стоимость модели снизилась и теперь составляет от 31 тыс. евро против 32,5 тыс. за дореформенный вариант.
Как пишет портал Motor.ru, изменения в экстерьере обновленной Arkana сводятся к новой радиаторной решетки с ромбовидным паттерном и модернизированному логотипу Renault – он стал двухмерным и расположен на матовой вставке. Хрома в декоре стало значительно меньше, а затемненных элементов – больше.
Также были пересмотрены комплектации: на смену исполнениям RS Line и E-Tech Engineered пришла версия Esprit Alpine. Такой кроссовер получил 19-дюймовые диски, спойлер и нефиксируемый селектор трансмиссии. Появился и новый вариант отделки салона – с синими акцентами и замшей.
В числе других нововведений – расширение функционала базовой мультимедийной системы за счет навигации и беспроводного подключения к смартфону. Размер экрана мультимедиа варьируется от 7 до 9,3 дюйма в зависимости от уровня оснащения.
Моторная линейка Renault Arkana не изменилась: в Европе модель предлагается с 1,3-литровым бензиновым турбодвигателем с электрической надстройкой в виде стартер-генератора. На выбор предложены два варианта форсировки: 140 либо 158 л.с. Доступен и полноценный гибрид с установкой на базе «атмосферника» 1.6, которому помогает 69-сильный электродвигатель. Суммарная отдача агрегатов составляет 143 л.с.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Renault представила большой купеобразный кроссовер Rafale. Это пятиместный кроссовер, который всего на 1 см короче трехрядного Escape. Две модели во многом унифицированы: в основе платформа CMF-C/D с многорычажной задней подвеской и опциональным полноуправляемым шасси, а величина колесной базы совпадает (2738 мм). Производство новинки начнется в конце нынешнего года, а продажи на европейском рынке стартуют весной 2024-го.
Фото: Renault