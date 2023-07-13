АВТОВАЗ намерен выйти на новые экспортные рынки

АВТОВАЗ в 2024 году рассчитывает увеличить поставки на экспорт в несколько раз и рассматривает новые внешние рынки, заявил президент компании Максим Соколов.

«Мы открыты для новых проектов совместно с нашими партнерами в различных странах ближневосточного региона. Ведем активный переговорный процесс и для экспорта наших автомобилей, и, может быть, для организации сборочных производств со странами Персидского залива, поскольку это действительно логичный быстроразвивающийся регион для формирования прочных и производственных и финансовых и логистических связей», – сказал глава АВТОВАЗа, которого цитирует агентство «Интерфакс».

По его словам, компания видит перспективы для развития отношений с Ираном и Турцией, а также ведет переговоры с ОАЭ, Оманом и Сирией. Кроме того, большой потенциал в отношениях есть со странами африканского континента, помимо Египта это Алжир, Нигерия, Эфиопия, Гана и ряд других государств. «Среди стран Юго-Восточной Азии наиболее перспективным партнером мы видим Вьетнам», – отметил М.Соколов.

Ранее он сообщал, что объем производства на предприятиях группы «АВТОВАЗ» в 2024 году может составить 500 – 550 тыс. автомобилей по сравнению с 400 тысячами в этом году, что будет зависеть, в частности, от темпов восстановления экспорта. Так, в 2023 году АВТОВАЗ планирует экспортировать 10 – 15 тыс. автомобилей LADA, в 2024-м – до 50 тыс. машин. Основными внешними рынками для АВТОВАЗа в 2023 году останутся Белоруссия и Казахстан, а также некоторые другие страны СНГ. В частности, АВТОВАЗ рассматривает возможность организации сборки автомобилей семейства LADA Vesta NG в Узбекистане. В этой республике планируется ежегодно производить до 15 тыс. автомобилей флагманского семейства, а в перспективе АВТОВАЗ намерен занять 10% авторынка Узбекистана, выпуская 30 тыс. автомобилей нескольких моделей, включая LADA Granta.

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