Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей

По итогам пяти месяцев 2023 года Китай поставил на российский рынок около 287 тыс. автомобилей. В результате наша страна вышла на первое место в мире по количеству импортированных из КНР машин, гласят данные Китайской ассоциации автопроизводителей.

Как пишет газета «Коммерсант», лидер по объему импорта в 2022 году, Мексика, за январь – май этого года приобрела 159 тыс. китайских автомобилей. В тройку также вошла Бельгия, которая импортировала их КНР 120 тыс. машин. В прошлом году Россия поставила из Китая 150 тыс. автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», более половины проданных в июне 2023 года новых легковых машин было ввезено в Россию из-за рубежа. Так, на долю импортных автомобилей в начале лета пришлось 53% от общего объема реализации. При этом в прошлом месяце в нашу страну было импортировано 55670 новых легковых автомобилей, и 75,7% из этого количества были поставлены из Китая.

Фото: АВТОСТАТ