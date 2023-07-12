Продажи новых мотоциклов в 1 полугодии выросли на 60%

За 6 месяцев 2023 года в России было реализовано 15,3 тыс. новых мотоциклов – на 60,1% больше, чем в 1 полугодии прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Если в 1 квартале было продано почти 2 тыс. единиц мототехники, то во 2 квартале объем реализации превысил 13 тыс. штук, причем каждый месяц (апрель, май, июнь) он составлял более 4,4 тыс. экземпляров. Как итог, уже за прошедшие полгода продажи новых мотоциклов в нашей стране практически достигли уровня всего 2022 года (15,5 тыс. шт.).

Эксперты агентства также отмечают, что рынок мототехники показал отрицательную динамику только в феврале (-5,8%), а в остальные месяцы нынешнего года он рос – от 3,3% (в январе) до 87,4% (в июне).

Более подробно об этом, а также о самых популярных марках новых мотоциклов и регионах-лидерах этого рынка, читайте здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ