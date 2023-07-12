OMODA выходит на европейский рынок

В рамках стратегии глобального продвижения марки, OMODA объявляет о выходе на европейский рынок. Первой страной в Старом Свете, куда была доставлена партия кроссоверов OMODA C5, стала Испания. Это ознаменовало собой старт приема заказов модели на европейском континенте, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Следующим рынком для OMODA в Европе станет Италия, куда готовится отправка первой партии автомобилей. Официальный запуск на европейском рынке состоится в четвертом квартале 2023 года.

Напомним, на сегодняшний день марка OMODA присутствует в Мексике, Турции, Австралии, Израиле, на Ближнем Востоке и в России. С момента запуска кроссовера OMODA C5 суммарные продажи превысили 80 тыс. единиц, а до конца 2023 года этот показатель превысит 200 тыс. реализованных автомобилей благодаря расширению глобального присутствия марки в 21 стране мира.

Первым экспортным рынком для OMODA стала Россия, где с января по июнь 2023 года официальными дилерами было реализовано 13,8 тыс. автомобилей. Бестселлером остается кроссовер OMODA C5, которому по итогам первого полугодия отдали предпочтение 13415 покупателей. Кроме того, в мае 2023 года у российских дилеров появился седан OMODA S5, а в августе стартуют продажи спортивной версии седана OMODA S5 GT. В четвертом квартале 2023-го на российском рынке дебютирует первый электромобиль бренда – кроссовер OMODA Е5.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», экстерьер OMODA E5 отличается спортивной икс-образной передней частью. Фары головного света получили стильные светодиодные полоски дневных ходовых огней, а также более широкие хромированные накладки. Дополняют внешний вид противотуманные фары, граненые бамперы и увеличенный логотип OMODA, горизонтально разместившийся на хромированной секции. Стоит также отметить оригинальный дизайн легкосплавных колесных дисков. Трехмерные кузовные панели сохраняют баланс с горизонтальными и вертикальными линиями, а подсветка боковых крыльев автомобиля придает силуэту резкость и остроту. Приподнятая задняя часть OMODA E5 подчеркивает общую динамичность форм, обогащая образ мускулистой стилистикой, выраженной, в частности, спортивным аэродинамичным спойлером и вертикальными полосами светотехники.

Фото: OMODA