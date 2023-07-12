АВТОВАЗ улучшил шумоизоляцию LADA Niva Legend

На внедорожниках LADA Niva Legend появились новые элементы шумоизоляции. Это повышает уровень акустического комфорта и улучшает качество интерьера автомобиля, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Дополнительная шумоизоляция интегрирована с ковром пола, который теперь выполнен цельноформованным. Применены новые кожухи арок колес, выполненные из ворсованного материала, – это снижает шум от гравия и обеспечивает дополнительную защиту антикоррозионному покрытию кузова. Модернизирована также шумоизоляция моторного щита, обивки порогов и другие элементы салона. Обновленная шумоизоляция применена на всех комплектациях LADA Niva Legend.

В настоящее время LADA NIVA Legend предлагается по цене от 821,9 тыс. рублей за трехдверную модификацию. Под капотом автомобиля устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Внедорожник оснащается постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи.

Как ранее сообщал президент АВТОВАЗа Максим Соколов, внедорожник LADA Niva Legend планируется выпускать до 2027 года, то есть до 50-летия модели. По его словам, в 2024 году внедорожник LADA Niva Legend получит расширенную моторную гамму: на нем появится двигатель объемом 1,6 литра, а версию с приставкой Sport оснастят 16-клапанным агрегатом мощностью 122 л.с. Судя по всему, речь идет о 16-клапанном «атмосфернике» ВАЗ-21129 мощностью 106 л.с. и 1,8-литровой «четверке» ВАЗ-21179 соответственно.

Фото: АВТОВАЗ