Средневзвешенная цена нового автомобиля в 1 полугодии выросла на 12%

По оценке агентства «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2023 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2,68 млн рублей. Это на 12% больше, чем за 6 месяцев прошлого года.

Эксперты агентства отмечают, что этот показатель постоянно растет, но в нынешнем году его рост замедлился. Например, в 2021-м средневзвешенная цена увеличилась на 18%, а в 2022 году – на 20%. При этом в 2020-м она выросла только на 7%.

Напомним, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Более подробная информация о средневзвешенных ценах машин различных марок содержится в ежемесячном «Обзоре рынка новых легковых автомобилей», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ