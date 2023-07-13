Haval Jolion второй месяц подряд является самым продаваемым кроссовером в РФ

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в июне 2023 года стал компактный кроссовер Haval Jolion. В прошлом месяце продажи этой модели выросли в 5,7 раза и составили 4734 автомобиля, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации рынка. Таким образом, Haval Jolion сохраняет лидерство в сегменте SUV второй месяц подряд.

Второе место в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников занял Chery Tiggo 7 PRO Max с показателем 4518 машин. Третий результат показал Geely Coolray – 3284 автомобиля, что в 4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Кроссовер OMODA C5 разошелся тиражом в 3066 экземпляров. Замыкает пятерку лидеров на этот раз внедорожник LADA Niva Travel, который нашел 2955 владельцев (рост в 4,2 раза).

О других итогах российского авторынка в июне можно узнать здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ