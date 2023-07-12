Завод «Москвич» выпустил более 11 тысяч автомобилей

Завод «Москвич» выпустил более 11 тыс. автомобилей с момента запуска производства в ноябре прошлого года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, в ноябре 2022 года автомобильный завод «Москвич» запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3», а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e». Следующей моделью «Москвич» станет лифтбек «Москвич 6», который поступит в продажу в сентябре 2023 года. Кроме того, до конца 2023 года планируется запустить производство нового среднеразмерного кроссовера «Москвич 5».

Между тем, завод «Москвич» приостановит производство автомобилей на время корпоративного отпуска, который будет проходить с 22 июля по 6 августа 2023 года. Предприятие имеет определенный запас готовых автомобилей на своем складе, позволяющий обеспечить спрос потребителей. «Отгрузки дилерам готовой продукции формируются с учетом плановых отпусков и будут осуществляться в стандартном режиме согласно размещенным заказам от официальных дилеров марки, поэтому все автосалоны будут обеспечены автомобилями», – завили в пресс-службе завода «Москвич».

Фото: АВТОСТАТ