В России выпущен 1000-й электробус «КАМАЗ»

Нефтекамский автозавод выпустил 1000-й электробус КАМАЗ-6282 с момента запуска производства в сентябре 2018 года.

Напомним, КАМАЗ начал разрабатывать электробусы более десяти лет назад, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Осенью 2012 года успешно прошёл сертификацию первый в России электробус – электрический автобус НЕФАЗ-52992. В 2015 году Департаменту транспорта города Москвы был впервые представлен электробус второго поколения «НЕФАЗ». В 2016 году электробус КАМАЗ-6282 тестировался на улицах Москвы, в Московской области, Санкт-Петербурге и других городах. Серийное производство инновационного транспорта стартовало на площадке Нефтекамского автозавода в 2018 году.

Всего с начала производства по 2022 год включительно было изготовлено 826 электробусов. C начала 2023 года изготовлено еще 174 единицы инновационной техники. При этом бизнес-планом компании на 2023 год предусмотрен выпуск 508 электробусов «КАМАЗ».

Как отметил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, инновационная техника завоевала доверие у требовательного заказчика – правительства Москвы, с которым заключен уже пятый контракт на поставку 1000 электробусов». Электробусы «КАМАЗ» востребованы и в других регионах страны: сегодня заключены контракты на поставку электробусов в Волгоград, Ростов-на-Дону, Таганрог, Курскую область и Пермский край.

Стоит отметить, что на фоне прекращения поставок импортных компонентов в условиях внешних санкций, на «НЕФАЗе» в прошлом году были своевременно выпущены опытные образцы автотехники на новой компонентной базе с последующим их запуском в серийное производство. В результате сейчас все электробусы «КАМАЗ» выпускаются в новой комплектации с санкционно устойчивыми компонентами, что исключает потенциальные проблемы с техническим обслуживанием и отсутствием запчастей и расходных материалов. В числе отличительных особенностей улучшенной версии электробуса КАМАЗ-6282 – увеличенная емкость батареи, которая обеспечивает запас хода до 90 км, 100% электрическая климатическая система.

Фото: КАМАЗ