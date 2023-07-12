АВТОВАЗ может начать сборку автомобилей Dongfeng в Ижевске

АВТОВАЗ обсуждает локализацию в России под собственным брендом автомобилей Dongfeng. По данным Telegram-канала «Автопоток», речь идет о заводе «ЛАДА Ижевск», а производство должно начаться до конца года.

Как пишет газета «Коммерсант», АВТОВАЗ ведет переговоры и с другими автопроизводителями из Китая. Однако в отличие от других автосборочных проектов в РФ, АВТОВАЗ претендует на права на наиболее новые китайские модели, а также хочет обеспечить высокий уровень локализации, что требует встраивания в поставки комплектующих из Китая.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Dongfeng в России включает бизнес-седан Shine Max, кроссовер DFM 580, пикап DF6 и легкий коммерческий грузовик Captain-T. Между тем, ранее компании «Дунфэн Мотор Рус» и «Моторинвест» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого «Моторинвест» получил права на дистрибуцию и продвижение легковых моделей продуктовой линейки бренда Dongfeng на российском рынке, включая будущие новинки.

Как сообщил агентству «ТАСС» управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников, линейка автомобилей Dongfeng будет включать 5 – 7 моделей. Ежегодно «Моторинвест» рассчитывает продавать в нашей стране более 25 тыс. автомобилей Dongfeng. В перспективе планируется локализация производства автомобилей Dongfeng на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Как пояснил Андрей Резников, таким образом компания рассчитывает загрузить мощности этого предприятия, которые позволяют производить до 100 тыс. автомобилей в год, в то время как потенциальный объем продаж электромобилей Evolute на сегодняшний день не превышает 30 тыс. единиц в год.

Фото: АВТОСТАТ