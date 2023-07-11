Стоимость электрокроссовера Evolute i-SKY может составить до 4 млн рублей

Стоимость нового электрокроссовера Evolute i-SKY может составить до 4 млн рублей с учетом субсидий в рамках программ господдержки. Об этом агентству «ТАСС» сообщил управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников, добавив, что к концу августа машины начнут поступать в дилерские центры, а продажи стартуют в конце третьего квартала 2023 года.

Напомним, электрический кроссовер Evolute i-SKY станет третьей моделью в продуктовой линейке марки. Габаритная длина электромобиля составляет 4565 мм при колесной базе в 2715 мм. Спортивную внешность модели подчеркивают стремительные линии кузова, зауженные фары и яркие оранжевые молдинги.

Электромобиль оснащен высокотехнологичным синхронным двигателем с постоянными магнитами и жидкостным охлаждением, развивающим максимальную мощность 204 л.с., а пиковый крутящий момент составляет 340 Нм. Емкость тяговой батареи – 85,9 кВт-ч, а время быстрой зарядки аккумулятора до 80% составляет не более 45 минут. В рамках испытаний на запас хода по циклу WLTP электрокроссовер достиг показателя в 511 километров на одном заряде.

Evolute i-SKY ускоряется до первой «сотни» с места за 8,6 секунды, а его максимальная скорость развивается до 180 км/ч. Для различных условий эксплуатации предусмотрено несколько режимов движения: экономичный, комфортный и спортивный. Кроме того, в режиме «кемпинг» пользователи могут подключать внешние бытовые устройства для питания от электрокара через обычную розетку на 220 В.

В подвеске нового Evolute i-SKY применена проверенная схема: передняя – независимая типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости, задняя – многорычажная, чтобы обеспечить отличную плавность хода, создавая для водителя и пассажиров высокий уровень комфорта. Дорожный просвет электрокроссовера составляет 175 мм, даря уверенность при движении по городу и вне асфальта.

Evolute i-SKY оснащен светодиодной оптикой с несколькими вариантами анимации при зарядке и приближении владельца. В число теплых опций для российского рынка входят: подогрев передних и задних сидений, форсунки стеклоомывателя с электрообогревом и автономный отопитель салона, доступный опционально. Передние сиденья имеют регулировки с электроприводом: водительское настраивается в 10 различных направлениях, пассажирское – в четырех. Также кресло водителя оборудовано памятью настроек, вентиляцией и функцией точечного массажа. Второй ряд сидений складывается в соотношении 60:40.

Вокруг водителя создана максимально эргономичная среда – рулевое колесо с электроусилителем регулируется по вылету и высоте, цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 10,25 дюйма демонстрирует всю необходимую информацию, рядом на передней панели предусмотрен эргономичный держатель для смартфона и несколько разъемов для подзарядки гаджетов. Управление мультимедийно-развлекательным комплексом с шестью динамиками осуществляется через сенсорный экран.

Помимо шести подушек безопасности, включая боковые и шторки безопасности, Evolute i-SKY оснащен камерой кругового обзора 360° и системами электронных помощников. В частности, имеются ассистенты предупреждения о фронтальном столкновении, при экстренном торможении, движении на склоне и смене полосы следования. Также i-SKY оснащен функцией определения усталости водителя, мониторингом объектов в «слепых» зонах, а также системами, предупреждающими об автомобилях при перекрестном движении задним ходом и приближении пешеходов.

Дополнительный уровень комфорта создают система бесключевого доступа и электропривод двери багажного отсека, встроенный видеорегистратор и датчики давления в шинах. За безопасность маленьких пассажиров отвечают функция предупреждения об открытии двери и крепления для детских кресел ISOFIX.

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