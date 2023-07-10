Дилеры отменили скидки на автомобили на фоне ослабления рубля

Снижение курса рубля отразится на стоимости автомобилей. Однако пока многие продавцы не спешат переписывать прайс-листы, хоть уже и отменили скидки, рассказали «Российской газете» участники авторынка.

По словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Рената Тюктеева, на фоне слабеющего рубля импортеры заняли выжидательную позицию. Если снижение курса продолжится, стоимость автомобилей, вероятнее всего, будет пересмотрена в сторону увеличения уже в июле. При этом текущее ценообразование у автопроизводителей построено по курсу 85 рублей за доллар. А вот параллельный импорт поменяет цены намного оперативнее. В свою очередь, многие дилеры уже отменили скидку. В салонах пока еще остаются автомобили по РРЦ, на которые в последнее время наблюдается повышенный спрос.

«Повышение цен к рекомендуемой розничной цене довольно распространенная практика, которая основывается на балансе спроса и предложения. Когда предложение становится ограниченным, дилеры пользуются этой ситуацией и повышают размер маржи. Если производитель понимает, что его продукт пользуется более высоким спросом, чем изначально планировалось, то он начинает повышать цены путем снижения программ лояльности для покупателей. – рассказал агентству «АВТОСТАТ» генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский.

Фото: АВТОСТАТ