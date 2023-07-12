АВТОВАЗ допустил рост цен на автомобили LADA из-за ослабления рубля

Решение правительства об увеличении утилизационного сбора на автомобили с 1 августа не приведет к росту цен на продукцию АВТОВАЗа. Об этом агентству «Интерфакс» заявил глава компании Максим Соколов, отметив, что высокий уровень локализации автомобилей LADA позволяет в полном объеме компенсировать утильсбор.

В то же время, по его словам, на цены может повлиять рост курса доллара по отношению к рублю, который так или иначе влияет на отпускные цены поставщиков комплектующих, которые во многом используют субкомпоненты, материалы, сырье из-за рубежа. При этом, как заверил Максим Соколов, АВТОВАЗ будет стараться «минимизировать этот процесс», однако он допустил повышение цен на автомобили LADA уже в ближайшие месяцы, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле АВТОВАЗ рассчитывает реализовать в России около 30 тыс. автомобилей LADA, что станет для компании лучшим результатом в 2023 году. По словам Максима Соколова, это станет возможным, в том числе благодаря растущим продажам Vesta NG, которая вышла на рынок в начале июня.

Фото: АВТОСТАТ