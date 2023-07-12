Кирилл Ларин и Виктория Курчанова расскажут о конференции автодилеров в Лас-Вегасе

Сегодня, 12 июля, российские участники «Конференции независимых автодилеров NIADA», которая прошла в Лас-Вегасе 19 – 22 июня 2023 года, выступят в прямом эфире на канале Автостат ТВ.

Кирилл Ларин (глава компании еКредит) и Виктория Курчанова (руководитель продаж Авто.ру и СМ.Expert) уже выходили в прямой эфир в ходе форума «Used Cars Forum – 2023. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты», рассказав о современных трендах на американском рынке, который намного старше российского.

Сейчас они готовы делиться увиденным и услышанным более подробно. Кирилл расскажет о кредитовании автомобилей с пробегом у независимых дилеров США или о том, что такое BHPH в действии, как это помогает американским дилерам зарабатывать. Виктория поделится трендами в маркетинге и построении бизнес-процессов в Америке.

Нам показалось, что это отличный повод собрать представителей автобизнеса на флешбэк недавнего форума «Used Cars Forum – 2023», чтобы познакомиться со спецификой работы американских коллег. Кроме того, сразу в прямом эфире вы сможете задать гостям NIADA свои вопросы и получить ответы. Того, кто задаст во время эфира самый интересный вопрос, ждет симпатичный подарок от организаторов, который может пригодиться победителю для романтичного вечера «на двоих».

Итак, начало эфира – сегодня, в 12:00 по московскому времени. Вход на онлайн-встречу с Кириллом и Викторией – по ссылке.

Ждем всех и каждого, не пропустите!