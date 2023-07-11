Итоги авторынка за 27-ю неделю: выше «Весты» только «Гранта»

Если по итогам 26-й недели 2023 года автомобили семейства LADA Vesta вошли в тройку лидеров российского рынка, то на 27-й неделе они еще улучшили свои позиции в рейтинге. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации рынка.

Как выяснилось, за период с 3 по 9 июля нынешнего года в России было реализовано 1228 новых «вест», что позволило занять им второе место в модельном рейтинге. Напомним, что неделей ранее они находились на третьей строчке.

Самой популярной моделью в нашей стране остается LADA Granta – автомобили данного семейства на 27-й неделе были проданы в количестве 3518 экземпляров. На третьей позиции, следом за «Вестой», расположился китайский кроссовер Haval Jolion (1175 шт.), который в итоге получил звание самой популярной иномарки за отчетный период.

Далее следуют еще три «китайца» – Chery Tiggo 7 PRO Max (1126 шт.), Geely Coolray (959 шт.) и OMODA C5 (805 шт.). Седьмое место занял внедорожник LADA Niva Legend (644 шт.), восьмое – LADA Niva Travel (582 шт.). В ТОП-10 также вошли Chery Tiggo 4 PRO и Geely Tugella (433 и 421 шт. соответственно).

Более подробно об особенностях обновленной LADA Vesta читайте в нашей рубрике «Шоу-рум».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ