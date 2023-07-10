Changan представил новый седан Lamore в России

Компания Changan в рамках открывшейся в Екатеринбурге выставки «Иннопром-2023» представила новый среднеразмерный седан Lamore, который станет уже 14-й моделью в портфеле бренда в России. Также на стенде Changan показан премиальный электрокроссовер Avatr II, олицетворяющий общее направление развития Changan Automobile, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый седан Changan Lamore с габаритами 4770 х 1840 х 1440 мм и колесной базой, равной 2765 мм, относится к D-классу. Внешний вид автомобиля отличают резкие изломы кузовных панелей, граненый капот, заостренная светодиодная оптика и массивная решетка радиатора с трехмерным ячеистым оформлением. Под капотом Changan Lamore установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 180 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным «мокрым» сцеплением, передающей крутящий момент на переднюю ось.

Стоит отметить, на сегодняшний день Changan является обладателем самого широкого модельного ряда в России. В гамме бренда уже представлены 13 моделей, относящихся к различным сегментам. Напомним, с начала года у российских дилеров Changan появились лифтбек UNI-V, флагманский кроссовер CS95, купе-кроссоверы CS85 и UNI-T, седаны Alsvin и Eado Plus, а также пикап бизнес-класса Hunter Plus.

Фото: Changan