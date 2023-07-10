АВТОВАЗ в июле планирует установить новый рекорд продаж

АВТОВАЗ в июле 2023 года рассчитывает реализовать в России около 30 тыс. автомобилей LADA. Об этом агентству «Интерфакс» заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, отметив, что данный результат будет обеспечен, в том числе благодаря растущим продажам Vesta NG, которая вышла на рынок в начале июня.

Напомним, в июне АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 27839 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA (рост в 3,7 раза), что стало для компании лучшим показателем продаж с начала текущего года. По итогам первого полугодия 2023-го российские дилеры LADA, согласно данным автопроизводителя, продали 143618 машин, что на 92,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

По словам главы АВТОВАЗа, во втором полугодии компания планирует дальнейшее наращивание объемов производства и продаж за счет увеличения выпуска LADA Vesta различных модификаций, а также перезапуска в сентябре LADA Largus в пассажирских и коммерческих версиях. Компания в текущих условиях подтверждает план по выпуску более 400 тыс. автомобилей по итогам 2023 года.

Фото: АВТОСТАТ