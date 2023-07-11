«Соллерс» будет выпускать новые модели на мощностях УАЗа

Компания «Соллерс» и правительство Ульяновской области подписали соглашение по созданию производства полного цикла легкового коммерческого автомобиля Sollers Argo, а также новых моделей коммерческих автомобилей под брендом Sollers на территории региона в период 2023-2025 гг. Документ также предполагает создание в Ульяновской области новых мощностей по производству высокотехнологичных автокомпонентов, сообщает пресс-служба «Соллерс». Общий объем инвестиций в проект составит не менее 3 млрд рублей. В ходе реализации проекта планируется создать не менее 500 новых рабочих мест.

Напомним, производство легких коммерческих автомобилей под брендом Sollers было налажено на заводе «Соллерс Алабуга» в ноябре 2022 года. Модели получили название Argo и Atlant, а за их основу были взяты модели JAC N25/N35 и JAC Sunray. Проектная мощность предприятия в ОЭЗ «Алабуга» составляет 85 тыс. автомобилей в год. Между тем, в мае 2023 года компания «Соллерс» приняла решение о создании мультибрендового индустриального центра по производству рамных автомобилей на площадке Ульяновского автозавода. Первым проектом стала организация производства в Ульяновске компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Плановые мощности для производства этой модели рассчитаны на выпуск свыше 10 тыс. автомобилей в год в пятилетней перспективе. Общие инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Соллерс» запустила серийное производство дизельных двигателей на заводе в ОЭЗ «Алабуга». В рамках проекта на предприятии налажен выпуск 2-литрового мотора мощностью 130 л.с. (288 Нм), а также двигателя объемом 2.7 литра мощностью 150 л.с. (355 Нм). Общий объем инвестиций в проект составляет 2,2 млрд рублей. Максимальная мощность предприятия – 50 тыс. двигателей в год.

Фото: «Соллерс»