«Соллерс» запустил завод по производству дизельных двигателей в Татарстане

Компания «Соллерс» запустила серийное производство дизельных двигателей на заводе в ОЭЗ «Алабуга». В рамках проекта на предприятии налажен выпуск 2-литрового мотора мощностью 130 л.с. (288 Нм), а также двигателя объемом 2.7 литра мощностью 150 л.с. (355 Нм), сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как заявил председатель совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов, на моторном заводе в Татарстане будут локализованы все ключевые технологические операции: от литья, поковки и механической обработки базовых деталей двигателя до его сборки и контрольных испытаний.

Проектом также предусмотрена широкая кооперация по технологическим операциям с другими российскими автопроизводителями и поставщиками с целью максимальной унификации компонентной базы и загрузки созданных в России мощностей по литью, мехобработке и другим переделам. Так, в перспективе ближайших двух лет планируется освоить производство чугунных отливок, коленвалов и поршневой группы. Общий объем инвестиций в проект составляет 2,2 млрд рублей.

Напомним, завод двигателей был создан в 2015 году. Он расположен в Особой экономической зоне «Алабуга» в непосредственной близости к производству автомобилей Sollers и занимает площадь 42600 кв.м. Производственные линии завода автоматизированы на 95%. Максимальная мощность предприятия – 50 тыс. двигателей в год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», производство легких коммерческих автомобилей под брендом Sollers было налажено на заводе «Соллерс Алабуга» в ноябре 2022 года. Модели получили название Argo и Atlant, а за их основу были взяты модели JAC N25/N35 и JAC Sunray. Проектная мощность предприятия в ОЭЗ «Алабуга» составляет 85 тыс. автомобилей в год.

В сентябре 2022 года компания «Соллерс Авто» заключила с Минпромторгом РФ дополнительное соглашение о внесении изменений в действующий специальный инвестиционный контракт. В соответствии с подписанными изменениями в СПИК «Соллерс Авто» принимает на себя обязательства обеспечить высокий уровень локализации новых продуктов, включая запуск производства дизельных двигателей, штамповочное производство, локализацию ключевых электронных модулей, элементов шасси, изделий из пластика. Существенная часть локализационной программы по проекту будет реализована путем развития уже существующих, а также создания новых предприятий-поставщиков на территории ОЭЗ «Алабуга». Также значимой частью проекта станет создание на территории Татарстана отдельного Центра НИОКР и продуктового развития «Соллерс Авто», который начнет работу в 2023 году. В задачи Центра войдут дальнейшие разработки, создание новых модификаций и расширение модельного ряда в сегменте LCV, а также инженерное сопровождение масштабной программы локализации всей выпускаемой линейки LCV.

Фото: «Соллерс»