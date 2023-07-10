Ассоциация автодилеров предложила отсрочить индексацию утильсбора

Ассоциация «Российские Автомобильные Дилеры» (РОАД) направила письмо в адрес главы кабинета министров Михаила Мишустина, в котором выразила поддержку мерам правительства РФ, которые направлены на защиту рынка России от ввоза на территорию нашей страны автомобилей с пробегом в значительных объемах. В то же время в ассоциации считают индексацию утилизационного сбора на автомобили с 1 августа 2023 года преждевременной.

Как поясняется в письме, на сегодняшний день, рынок как легковых, так и грузовых автомобилей восстановился лишь наполовину. При среднемесячном объеме продаж в 160 тыс. новых автомобилей (до 2022 года), в июне 2023 года среднемесячный объем продаж составил 82,5 тыс. машин. Дефицит легких коммерческих автомобилей оценивается в 2023 году не менее 55 тыс. единиц.

В связи с этим в РОАД полагают, что индексация утильсбора с 1 августа 2023 года повлечет ряд негативных последствий, которые незамедлительно нанесут существенный урон российскому автомобильному рынку. Во-первых, резко сократится объем ввоза новых легковых автомобилей и LCV с территории КНР, что прямо ударит по растущим российско-китайским отношениям и новым проектам в этой области. Во-вторых, объем продаж автомобилей не сможет восстановиться до средних нормальных значений в ближайший год. В-третьих, авторынок останется незаполненным (по-прежнему будет ощущаться дефицит), транспортные средства вынужденно увеличатся в цене в примерном диапазоне 120 - 600 тыс. рублей (тягачи 12 т), что негативно скажется на покупательской способности населения и объеме спроса. В-четверых, значительная часть работников отрасли в связи со снижением спроса потеряет рабочие места.

«Таким образом, постановление правительства получит обратный эффект – будут не защита российского автобизнеса и дополнительные поступления в бюджет, а потеря доходов и объема продаж», – констатируют в ассоциации.

В свою очередь, в РОАД предлагают рассмотреть вопрос об отложении срока индексации утильсбора до момента достижения уровня рынка показателей 2021 года в 1,6 - 1,7 млн автомобилей.

Фото: АВТОСТАТ