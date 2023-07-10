Завод «Соллерс» во Владивостоке будет выпускать китайские пикапы

Предприятие «Соллерс» во Владивостоке возобновит работу с 17 июля и начнет выпуск пилотных партий новой линейки пикапов, которая будет продаваться на российском рынке под брендом Sollers. Об этом агентству «Прайм» сообщили в пресс-службе компании, добавив, что серийное производство и официальная презентация новых моделей пикапов состоится в начале сентября. В «Соллерсе» в ближайшем будущем надеются расширить линейку выпускаемых во Владивостоке машин и ведут переговоры об этом с потенциальными китайскими партнерами.

Судя по всему, первым встанет на дальневосточный конвейер «Соллерс» пикап JAC T6, о локальной сборке которого ранее сообщил портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники. Соответственно, он будет выпускаться под брендом Sollers, а T6, в свою очередь, исчезнет из российской линейки JAC, равно как и кроссовер JS4, который производится под маркой «Москвич». Между тем, ранее JAC уже представил на российском рынке новый грузовичок T8 Pro и, возможно, привезет еще обычный пикап T8.

Напомним, JAC T6 появился в России в 2019 году, став самым доступным иностранным пикапом на рынке. Модель оснащается бензиновым и дизельным двигателями объемом 2 л мощностью 177 и 136 л.с. соответственно. Оба сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Полный привод – подключаемый по схеме part-time с понижающей передачей в раздаточной коробке. Стоимость JAC T6 составляет от 2 млн 420 тыс. рублей до 2 млн 520 тыс. рублей.

Фото: JAC