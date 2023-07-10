Стало известно, сколько легковых автомобилей произвели в 1 полугодии

За 6 месяцев 2023 года на автозаводах, расположенных в странах ЕАЭС, было собрано в общей сложности 237,7 тыс. легковых машин, предназначенных для российского рынка. И это на 13,7% меньше, чем в 1 полугодии 2022-го. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе последнего онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка».

Что касается прошлого месяца, то в июне объем производства составил 50,1 тыс. легковых автомобилей. Это в 4,5 раза больше, чем год назад, и оказывается наибольшим результатом, начиная с апреля 2022-го.

Порядка половины (45,4%) машин в июне было выпущено на АВТОВАЗе, что составляет 22,7 тыс. единиц. Второе место в этой рейтинге занял тульский завод Haval (8,7 тыс. шт.). В ТОП-5 здесь также попали «Москвич», «Белджи» и «Автотор».

Другие интересные факты о производстве (и не только) можно узнать из видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги июня 2023 года», которая доступна на канале Автостат ТВ.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ