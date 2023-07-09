Доля импортных автомобилей на рынке РФ в июне превысила 50%

Более половины проданных в июне 2023 года новых легковых машин было ввезено в Россию из-за рубежа. Такие данные* озвучили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги июня 2023 года».

Так, на долю импортных автомобилей в начале лета пришлось 53% от общего объема реализации. Для сравнения: в июне 2022-го этот показатель составлял 26%. Таким образом, за год он вырос вдвое. При этом эксперты разделяют импорт на официальный (традиционный) и альтернативный (параллельный). В этом случае по итогам июня 2023-го на официальный импорт (поставки китайских автопроизводителей) пришлось 38%, а на альтернативный – 15%. Год назад на них приходилось соответственно 16% и 10% от всех продаж.

Также за год увеличилась доля рынка автомобилей отечественных марок – с 25% (в июне 2022-го) до 32% (в июне 2023-го). А вот доля продаж иномарок локальной сборки упала более чем втрое: если в июне прошлого года они занимали почти половину (49%) рынка, то теперь только 15%.

О причинах трансформации российского рынка и других его итогах можно узнать из видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги июня 2023 года», которая доступна на канале Автостат ТВ.

* Данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ