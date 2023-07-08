В 1 полугодии было реализовано более полумиллиона автотранспортных средств

За 6 месяцев нынешнего года в России было продано 510,6 тыс. единиц новой автомобильной техники – на 17% больше, чем в январе – июне 2022-го. Такие данные* привели эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги апреля 2023 года».

Порядка 80% от этого количества пришлось на сегмент легковых машин. Так, по итогам 1 полугодия в РФ было реализовано 401,6 тыс. новых легковых автомобилей – на 14% больше, чем за тот же период прошлого года.

Положительная динамика коснулась еще двух сегментов. Если продажи грузовиков увеличились на 67% (до 62,7 тыс. шт.), то автобусов – на 35% (до 8,5 тыс. шт.).

Рыночное падение пока наблюдается только у легкой коммерческой техники (LCV). За 6 месяцев объем ее реализации составил 37,7 тыс. экземпляров – на 6% меньше, чем год назад.

Что еще произошло на российском авторынке в 1 полугодии 2023 года? Об этом вы подробно узнаете здесь.

* Данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ