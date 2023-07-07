Продажи новых электромобилей в РФ за месяц впервые превысили 1 тысячу единиц

Уже пятый месяц подряд продажи новых электромобилей в нашей стране бьют рекорды. Об этом рассказали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку. Итоги июня 2023 года».

Так, в первый месяц лета объемы реализации электрокаров составили 1054 экземпляра. Как следствие, они впервые преодолели отметку в 1 тысячу единиц. Если сравнивать полученный результат с тем, что был в июне 2022 года, то он оказывается в 6,6 раза больше.

В начале лета самыми популярными марками электромобилей в России стали Volkswagen (196 шт.), Tesla (145 шт.), Evolute (144 шт.) и Zeekr (126 шт.). Если отечественный и китайский бренды (Evolute и Zeekr соответственно) являются новичками на рынке, то продажи Volkswagen выросли в 14 раз, а Tesla – на 84%. При этом стоит отметить, что среди них только Evolute официально продает электромобили. Что касается остальных марок, то в июне их было больше 30, а объемы реализации каждой из них составили менее 100 штук.

Если рассматривать итоги 1 полугодия 2023 года, то за этот период в РФ было продано 4,4 тыс. новых электрокаров – в 3,5 раза больше, чем в январе – июне прошлого года. И здесь в лидерах те же бренды, что и по месяцу: Volkswagen, Evolute, Tesla, Zeekr.

О том, какие модели электромобилей стали самыми популярными в начале лета, вы можете узнать после просмотра видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку. Итоги июня 2023 года», которая доступна на канале Автостат ТВ.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ