В России с 1 августа 2023 года повысят утильсбор на автомобили

Правительство РФ приняло решение об индексации утилизационного сбора на автомобили с 1 августа 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Минпромтора РФ, ставка утильсбора будет индексирована в среднем в 1,7 – 3,7 раза на легковые машины (в зависимости от объема двигателя), в 2,5 – 3,4 раза на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза на грузовики. Утильсбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2 – 4,8 раза (в зависимости от объема двигателя), на электробусы – в 8,7 раза. Индексация подразумевается в отношении как новых, так и б/у транспортных средств, импортируемых в Россию после 1 августа 2023 года. При этом в отношении седельных тягачей экологического класса 6, Минпромторгу и Минтрансу даны полномочия по определению квоты ввозимых ТС, на которые продолжат действовать прежние коэффициенты расчета утильсбора. Для других автомобилей, произведенных в России или ввезенных в страну до 1 августа, также сохраняются прежние условия. Кроме того, на данный момент индексация не затрагивает электромобили.

Напомним, утильсбор выполняет роль барьера от импорта, но платится за все импортированные и произведенные в РФ автомобили. Автоконцерны, которые заключили специнвестконтракты (СПИК), могут претендовать на компенсацию утильсбора. С 2022 года возмещения полностью зависят от уровня локализации, а целевая планка в легковом сегменте – 2 тыс. баллов. Напомним, что СПИК заключались на условиях локализации, начиная от сварки и окраски, которые дают 900 баллов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», отечественные предприятия автопрома, заключившие специальный инвестиционный контракт, смогут получить отсрочку по уплате утилизационного сбора за IV квартал 2022 года и за I – III кварталы 2023 года. Конечный срок уплаты утилизационного сбора перенесен на 15 декабря 2023 года, следует из принятого Правительством РФ постановления. Как отмечается, отсрочка должна помочь автопроизводителям решить проблему дефицита оборотных средств, а также создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий.

Фото: АВТОСТАТ