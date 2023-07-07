АВТОСТАТ: рост авторынка в 2023 году составит от 30% до 45%

Сегодня в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги июня 2023 года» эксперты агентства «АВТОСТАТ» отдельно остановились на прогнозе рынка новых легковых автомобилей на 2023 год.

Они признали, что каждый месяц скрупулезно отслеживая ситуацию на рынке, пока пребывают «в осторожном оптимизме», но все-таки решили изменить свой базовый прогноз – с 815 до 860 тысяч проданных новых легковых автомобилей. С одной стороны, за полгода уже продано 401,6 тысячи новых легковых машин, причем в июне рынок вышел на 82,4 тысячи автомобилей, и сейчас на рынке растущий тренд. Если он останется таким же, казалось бы, можно легко предположить в целом по году выход на 900 тысяч единиц и даже более – на 1 миллион. Так, эта планка недавно была озвучена в прогнозе АЕБ, при этом здесь учли не только легковой, но и легкий коммерческий транспорт (LCV).

Однако в нашей стране иногда все меняется слишком быстро, если не сказать стремительно. Опыт показывает, что ситуация может измениться даже за 1 день. Поэтому пока эксперты агентства «АВТОСТАТ» прогнозируют в базовом сценарии 860 тысяч новых легковых машин (+37% к прошлому году), в оптимистичном – 900 тысяч (+44%), а при неблагоприятном стечении обстоятельств (пессимистичном сценарии) – 810 тысяч (+29%).

О других тенденциях, которые происходят на авторынке РФ, вы можете узнать из видеозаписи трансляции эфира «АВТОСТАТ Оперативка», которая доступна здесь.

Фото: АВТОСТАТ