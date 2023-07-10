ГК «Итэлма» наладила производство антиблокировочных систем для автопрома

ГК «Итэлма» на площадке электромеханического завода «Пегас» в Костроме начала производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей.

Блоки системы торможения ABS изготавливаются по полной лицензии, в рамках которой был получен весь пакет конструкторской документации, программное обеспечение, технологическая документация, а также организовано повышение квалификации и обучение сотрудников производственных линий. В связи с расширением производственных мощностей штат сотрудников предприятия будет увеличен с 500 до 750 человек, сообщает пресс-служба правительства Костромской области.

Проектный объем производства систем ABS/ESP составит 850 тыс. штук в год с возможностью расширения до 1,2 млн единиц в год путем добавления технологического оборудования. Также в активной работе поэтапная локализация отдельных в первую очередь критически важных компонентов системы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2023 года ФГУП «НАМИ» заключил сделку по приобретению 100% долей ООО «Роберт Бош Самара». Ранее это предприятие, расположенное в Самарской области, занималось производством систем рулевого управления, антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP. На момент заключения сделки в компании «Роберт Бош Самара» трудоустроены 107 сотрудников, которые в дальнейшем продолжат свою работу на предприятии. ФГУП «НАМИ» совместно с Минпромторгом РФ окажут заводу всестороннюю поддержку для перезапуска производственных процессов. С 2024 года на нем будет налажен выпуск антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP, а с 2025 года планируется выйти на проектные мощности.

Фото: пресс-служба правительства Костромской области