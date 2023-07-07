До России добрался кроссовер Kia Sonet за 2,68 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Kia Sonet, который официально в нашу страну не поставляется. Модель предлагается в максимальной комплектации по цене 2 млн 680 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 115 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.

В оснащение Kia Sonet, помимо прочего, входят светодиодные фары, бесключевой доступ, датчик света и дождя, система курсовой устойчивости ESP, сдвижной большой люк, комбинированный салон с подогревом сидений, большая мультимедиа с CarPlay, камера заднего вида, задний парктроник, задние светодиодные фонари, запуск с кнопки Push-Start, штатный автозапуск с ключа.

По габаритам Sonet приближен к соплатформенному Hyundai Venue: длина кроссовера не превышает 4 метров, а колесная база составляет 2,5 м.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», один из дилеров привез в Россию партию новых кроссоверов Kia Telluride. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость автомобилей 2023 года выпуска составляет 6,3 млн рублей.

Фото: Kia