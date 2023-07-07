Продажи новых автобусов в июне выросли на 76%

В течение июня 2023 года в России было реализовано 1 600 новых автобусов – на 76% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации рынка.

Порядка 30% от этого количества приходится на отечественную марку PAZ. Так, в первый летний месяц объем продаж новых «пазиков» составил 455 единиц, что на 33% больше, чем в июне 2022 года. Далее в рейтинге располагается китайский бренд Yutong (341 шт.), показывающий 5-кратный рост. В ТОП-5 попали еще три российские марки – LIAZ (250 шт.; рост в 2,9 раза), NEFAZ (157 шт.; в 6,5 раза) и Volgabus (80 шт.; +4%).

В модельном рейтинге июня первую позицию занимает PAZ 3204 с результатом 229 экземпляров. На втором месте находится NEFAZ 5299 (157 шт.), на третьем – LIAZ 5292 (131 шт.). В пятерке лидеров также оказались Yutong ZK6122H9 и PAZ 3205 (125 и 124 шт. соответственно). Отметку в 100 реализованных автобусов преодолел и LIAZ 4292 (109 шт.)

Также стоит отметить, что в 1 полугодии нынешнего года в нашей стране было продано 8 537 новых автобусов. Это на 35% больше, чем в январе – июне 2022-го.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: НЕФАЗ