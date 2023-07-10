До конца 2024 года в России будет установлено более 2 тысяч зарядных станций для электромобилей

В рамках субсидиарной поддержки операторов зарядной инфраструктуры на возмещение стоимости отечественных ЭЗС на сегодняшний день установлено 439 быстрых ЭЗС. До конца 2023 года планируется установить еще 659 быстрых ЭЗС в 32 регионах нашей страны. На 2024 год планируется установка 1437 быстрых зарядных станций. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Минпромторга России, отметив, что созданная на сегодняшний день зарядная инфраструктура уже позволяет без опасения неудобства эксплуатации покупать электромобили. При этом для продолжения активного развития электротранспорта возникает необходимость соответствующего развития зарядной инфраструктуры.

«В части мер поддержки развития электрозарядной инфраструктуры правительством РФ утвержден перечень дополнительных мер поддержки развития производства и использования электротранспорта в России. Прорабатывается вопрос по созданию единого информационного сервиса с картой размещения зарядных станций. Также проработан вопрос смягчения требований при получении субсидий для производителей ЭЗС и территориальных сетевых организаций», – рассказали в пресс-службе Минпромтора РФ.

По информации сервиса 2chargers по состоянию на середину 2023 года на территории Российской Федерации в публичном коммерческом доступе насчитывается 4324 зарядных станции для электромобилей: 1626 локаций с переменным током («медленные» ЭЗС), 779 локаций с постоянным током («быстрые» ЭЗС), 1394 домашних локации (розетки), 525 локаций с переменным и постоянным током («медленные» и «быстрые»). Лидерами по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей являются Московская область (531 локация), г. Москва (462 локации), Краснодарский край (268 локаций), г. Санкт-Петербург (213 локаций) и Республика Татарстан (212 локаций).

Подробнее о том, какова обеспеченность парка электромобилей в России зарядной инфраструктурой на сегодняшний день, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ