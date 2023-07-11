Эксперты оценили обеспеченность электромобилей зарядной инфраструктурой в России

Продажи электромобилей в России в последнее время демонстрируют бурный рост, расширяется и их выбор на рынке. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», оценили обеспеченность парка «зеленых» машин зарядной инфраструктурой на сегодняшний день.

«По последним оценкам, на каждую зарядную станцию в России приходится около 7 электромобилей. Это достаточно хороший показатель, учитывая, что два года назад эта цифра была около 13. Однако, если сравнивать с другими странами, у нас есть простор для роста. Например, в Китае на одну зарядную станцию приходится 4,5 электромобиля, а в Турции – около 3», – констатирует генеральный директор «ТАЧ Продакшн» Юрий Орлов.

При этом он отмечает, что нехватка зарядных станций все более остро ощущается в крупных городах, поскольку портрет владельца электромобиля постепенно смещается в сторону городского жителя, проживающего в многоквартирном доме. Электромобиль благодаря своим характеристикам в основном используется в городской среде, что ведет к повышенной нагрузке на городскую инфраструктуру. Недостаток зарядных станций в городе будет усугубляться за счет возрастающего дефицита мощности, обнаруживаемого при подключении новых станций.

«К сожалению, пока остаются и «белые пятна», в основном на трассах, где есть сложности прежде всего технического характера с подведением электричества, и в регионах с маленьким парком электромобилей, куда операторы пока не вышли по коммерческим причинам. Но мы видим, что все больше регионов включаются в массовое развитие зарядных станций, и к концу года региональное покрытие будет шире», – говорит управляющий директор компании PUNKT E Константин Алябьев.

В свою очередь, глава энергетического бизнеса, операционный директор компании Эн+ Михаил Хардиков добавляет, что помимо нехватки мощностей и малого парка в крупных городах к ним присоединяется земельный фактор – не всегда есть возможность получить земельный участок под размещение в удобном для клиентов месте. По оценкам российских исследователей, зарядная инфраструктура начинает окупаться, когда доля электромобилей достигает 3 – 5% от общего автопарка. Текущий уровень «электромобилизации» в Иркутской области составляет 0,32% – это наилучший показатель в России. Следующий в рейтинге – Приморский край с показателем 0,22%. Москва идет на 27 месте – 0,04%, хотя столица является лидером по количеству станций. Таким образом, уровень «электромобилизации» по стране пока в целом низкий. Инвесторы осторожно подходят к реализации таких проектов.

О том, какие меры планируется принять для эффективного развития зарядной инфраструктуры в нашей стране, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ