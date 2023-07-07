В 1 полугодии импорт легковых автомобилей в Россию вырос втрое

Ввоз автомобилей из-за рубежа в нашу страну продолжает расти. Об этом рассказал исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги июня 2023 года».

Так, за 6 месяцев 2023 года в Россию было импортировано 227,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это в 3,2 раза больше по сравнению с 1 полугодием 2022 года. Автомобили с пробегом тоже завозят весьма активно: за прошедшие полгода российскую границу пересекли 220,1 тыс. подержанных легковых машин – в 2,9 раза больше, чем год назад.

Самый пик импорта в обоих случаях пришелся на июнь. Новых автомобилей было ввезено 55,7 тыс. единиц, подержанных – 41,6 тыс. штук. Это самые высокие ежемесячные показатели за последние несколько лет.

Новые легковые машины чаще всего везут из Китая, на долю которого в июне пришлось 75,7%. Второе место среди стран-импортеров здесь занимает Казахстан (9,6%). На третьем месте – Киргизия с результатом в 5,8%.

В сегменте подержанных автомобилей пальма первенства все еще принадлежит Японии (доля в июне – 55,6%). На втором месте – Армения (12,9%). Тройку лидеров замыкает Беларусь (11,4%).

Больше информации об автомобильном рынке вы получите после просмотра видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги июня 2023 года», которая доступна тут.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ