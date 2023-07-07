Число китайских брендов на российском авторынке приблизилось к 30, а количество моделей перевалило за 100

Экспертами зафиксировано присутствие в России уже примерно 30 китайских автомобильных марок (с учетом суббрендов), а количество их моделей перешло за сотню. Речь идет об официально представленных на нашем рынке брендов, без учета новинок, привозимых с помощью параллельного импорта единично или небольшими партиями физическими лицами или независимыми дистрибьюторами.

Такие данные в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России: итоги июня 2023 года» привел директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков. «Российскому уху еще придется привыкать ко многим новым названиям, к тому, как их правильно произносить», - отметил он.

Аналитики также подсчитали, что в июньском ТОП-25 марок на рынке новых легковых автомобилей двенадцать – это «китайцы». Отечественная LADA продолжает оставаться в лидерах (у нее доля рынка в июне 29%), но мы видим, что за нею выстроился уже довольно длинный список китайских марок: Chery, Haval, Geely, Changan, OMODA.

Что касается моделей, то в июне на российский рынок официально зашло около десятка новых «китайцев». Их технические характеристики можно посмотреть в нашем «Календаре новинок».

Фото: АВТОСТАТ